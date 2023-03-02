В Госдепе США заверили, что приостановление РФ договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины
Приостановка Россией участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не изменит подходы США к поддержке Украины
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает CNN .
"Заявленная РФ приостановка участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает Соединенным Штатам продолжать поддержку Украины", - заявил Прайс.
По словам представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжит реагировать на российскую агрессию именно так, как они очертили это раньше и России, и остальному миру.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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