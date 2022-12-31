В Госдепе США указали на расхождение между заявлениями Китая о нейтралитете в войне РФ против Украины и реальными действиями
Государственный департамент США выразил обеспокоенность сближением Москвы и Пекина после разговора российского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина
Об этом сообщает CNN.
"Пекин утверждает, что придерживается нейтралитета, но его поведение ясно показывает, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией. Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи для войны против Украины или систематической помощи с уклонением от санкций. Мы внимательно следим за действиями Пекина", — сказал представитель Государственного департамента США.
Он подчеркнул, что находящиеся на стороне Москвы в этой несправедливой войне неизбежно окажутся на неправильной стороне истории.
"Мир следит, чтобы увидеть, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят в стороне или молчаливо поддерживают Россию в ее умышленной и неспровоцированной войне", - заявили в Госдепе.
- 30 декабря Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину, что Китай готов быть глобальным партнером России на фоне сложной ситуации в мире.
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