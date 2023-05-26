Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Украина имеет возможность и имеет право. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Это включает части Украины, которые Россия незаконно захватила и оккупировала после своего вторжения в феврале прошлого года. Это также включает в себя Крым", - сказал спикер госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.