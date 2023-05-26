В госдепе США считают, что у Украины есть все возможности восстановить госграницы 1991 года, включая Крым
В госдепартаменте Соединенных Штатов отметили, что у Украины есть право и возможности для восстановления собственных границ, в том числе возвращение оккупированного полуострова Крым
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Украина имеет возможность и имеет право. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Это включает части Украины, которые Россия незаконно захватила и оккупировала после своего вторжения в феврале прошлого года. Это также включает в себя Крым", - сказал спикер госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.
- 23 мая в интервью японскому телеканалу NHK начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у Украины необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление.
- 24 апреля Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к самой знаменитой для себя битве в новейшей истории.
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