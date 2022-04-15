В Госдепе США предполагают, что война в Украине может продолжаться до конца года

Об этом сообщает CNN со ссылкой на мнения высокопоставленных чиновников.

Многие официальные лица в общении с CNN подчеркнули, что сейчас трудно точно предсказать, как долго может продлиться война.

Впрочем, некоторые из них заявили, что нет никаких признаков того, что конечная цель президента России изменилась. Маловероятно, что он захочет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с военным поражением.

Мнение о том, что война будет продолжаться долго, является заметным уходом от оценок первых дней войны, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев. И это лишь подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, что боевые действия продлятся "месяцы или даже дольше".

Два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем завести в тупик.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его мысли вращались вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее".

Официальные лица также признают, что общественность может устать от необходимости постоянной поддержки Украины, и ей придется напомнить, что бездействие обойдется еще дороже.

Напомним, накануне Джо Байден на пресс-конференции в беседе с журналистом подтвердил, что готов посетить Украину.

Но уже сегодня пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила, что его поездка в Украину не планируется.

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