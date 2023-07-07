В госдепе США отреагировали на российский удар по Львову

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на твиттер Блинкена.

"Нападение России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля — и почему поддержка обороны Украины от агрессии Кремля жизненно необходима. Преданность США Украине непреклонна", - написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.