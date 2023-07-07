В госдепе США отреагировали на российский удар по Львову
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на обстрел Львова в четверг, 6 июля
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на твиттер Блинкена.
"Нападение России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля — и почему поддержка обороны Украины от агрессии Кремля жизненно необходима. Преданность США Украине непреклонна", - написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
- В ночь на четверг, 6 июля, во Львовской области прозвучало несколько взрывов, работала ПВО.
- В результате вражеской атаки повреждены многоквартирный дом, школа, общежития и офис во Львове, погибли семь человек, пострадали 40.
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