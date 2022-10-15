Об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс, передает Голос Америки .

Таким образом он прокомментировал сообщение о перебрасывании российских военных в Беларусь.

"Пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль в его агрессии против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры влияния не только против России, но и Беларуси, в частности против институтов и элит", - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что из-за политики Александра Лукашенко Беларусь давно в значительной степени уступила свой суверенитет России.

"Путин использует то, что должно быть суверенной беларусской территорией, как военный плацдарм. То, что Украина подвергалась российским атакам с беларусской территории, является свидетельством того факта, что режим Лукашенко не заботится об интересах своего народа, а Лукашенко и его приспешники в глубине души заботятся только о своих собственных интересах", – отметил Прайс.

15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.

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