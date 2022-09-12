Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в твиттере.

"Мы осуждаем авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины, оставившие тысячи мирных жителей без света и чистой воды. Мы остаемся на стороне Украины против агрессии России", - пишет Прайс.

В Сумской, Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской области 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов Россией. оккупанты целенаправленно били по критической инфраструктуре Украины.

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