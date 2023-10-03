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В Госдепе США не ждут Путина на саммите АТЭС, но на вопрос об аресте уклонились

3 октября, 2023 вторник
05:37
Мир

США не исключают, что появление российского диктатора Владимира Путина на саммите АТЭС в Сан-Франциско может завершиться не только его арестом по ордеру Международного уголовного суда

Об этом сказал на прессбрифинге в Вашингтоне спикер Госдепартамента Мэтью Миллер, передает Укринформ .

"Мы признаем наши обязательства как хозяина саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Но мы будем соблюдать наши правила и положения о санкциях",- ответил он на вопрос российского журналиста относительно планов США официально пригласить Путина.

Он сказал, что был бы очень удивлен, если бы Путин, который в последнее время не хотел покидать страну из-за страха ареста за совершенные им военные преступления, захотел бы появиться на встрече.

Несмотря на это Миллер уклонился от прямого вопроса, готовы ли США, не являющиеся членом МКС, арестовать диктатора.

"Существуют другие применяемые механизмы привлечения к ответственности, и этот суд – это лишь один из них"-,- отметил представитель Госдепа.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – это форум экономик Тихоокеанского побережья для содействия экономическому взаимодействию и свободной торговле. В АТЭС входит 21 член, в том числе Россия. Встреча лидеров стран должна пройти 11-17 ноября в Сан-Франциско, США.

Что известно об ордере МКС на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает , чтобы все 123 государства-члена Международного уголовного суда выполнили условие ареста Путина.

18 июля евродепутаты призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

3 августа глава МКС Петр Гофманский заявил, что прокурор Международного уголовного суда может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина, в том числе за военные преступления группы ПИК Вагнера.

Ряд стран-участниц МКС заявил о том, что не будут арестовывать Путина, если он приедет в страну. Путин должен был поехать на саммит БРИКС в ЮАР, но отменил визит из-за вероятности ареста.

В Еврокомиссии заявили, что все страны-подписанты Римского устава обязаны исполнять ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой

Россия
Владимир Путин
Война с Россией
США
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