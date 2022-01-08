В Госдепе подтвердили, что США рассматривают вопросы поставки Украине ПЗРК Stinger
Представитель Государственного департамента США подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность снабжения Украины переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger
Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США, сообщает НВ .
На конкретные вопросы о возможных путях поставки он не ответил. Его спросили, готовы ли США согласиться на предоставление Украине Stinger, возможно, через третью страну, например Эстонию.
"Я знаю, что вопрос о Stinger звучал, но у меня нет конкретного ответа на этот конкретный вопрос", - сказал представитель Госдепа.
- Напомним, 8 января телеканал NBC сообщил, что США обсуждают предоставление Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.
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