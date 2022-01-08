В Госдепе подтвердили, что США рассматривают вопросы поставки Украине ПЗРК Stinger

Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США, сообщает НВ .

На конкретные вопросы о возможных путях поставки он не ответил. Его спросили, готовы ли США согласиться на предоставление Украине Stinger, возможно, через третью страну, например Эстонию.

"Я знаю, что вопрос о Stinger звучал, но у меня нет конкретного ответа на этот конкретный вопрос", - сказал представитель Госдепа.