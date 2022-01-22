В Госдепе отреагировали на слухи об эвакуации семей американских дипломатов из Украины

Об этом сообщает Голос Америки.

Высокопоставленное должностное лицо Госдепа США в комментарии изданию опровергло сообщение ряда американских СМИ об эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. По его словам, приказ об эвакуации не поступал.

Другой представитель Государственного департамента США сообщил, что Соединенные Штаты осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации, если ситуация ухудшится.

"Мы уже находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину через COVID и посоветовали гражданам США быть проинформированными о сообщении о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. В настоящее время для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", - заявил представитель Госдепа.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

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