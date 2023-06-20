В Госдепе описали механизм возможной передачи Украине истребителей F-16

Об этом он сказал Military Times.

По словам Брауна, хотя США не объявили о передаче истребителей F-16 Украине, они поддерживают намерение других союзников доставить эти самолеты в Киев.

Но решению о передаче истребителей должно предшествовать получение лицензии на обучение летчиков. Это один из первых шагов, отметил представитель Госдепа.

После этого нужно будет определить, каким образом самолеты будут переданы третьей стороной или другим способом. Браун подчеркнул, что Госдеп уже работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих сторон, поступающих из таких стран, как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов. Браун отказался назвать конкретные сроки завершения этой процедуры.

В то же время он отметил, что война в Украине побудила США пересмотреть процессы продажи военной техники за рубежом, чтобы гарантировать быстрое и эффективное получение Украиной необходимой военной помощи и оптимизировать процессы продаж для других союзников США.