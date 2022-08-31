Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, пишет CNN.

"Он (Кириенко, – ред.) отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России, что будет незаконным в случае осуществления", – сказал Патель.

По оценкам США, фиктивные референдумы могут пройти в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. В рамках фиктивных референдумов она, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто вроде бы проголосовал за присоединение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму, а в Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупагты готовили псевдореферендум.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики пытаются провести "перепись населения", чтобы выяснить, сколько жителей осталось в городе. Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что попытки оккупантов аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.

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