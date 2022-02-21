В госбюджете Украины на 2022 год предусмотрено более 3 млрд грн на формирование сил терробороны ВСУ, - заместитель секретаря СНБО
Заместитель секретаря СНБО заявил, что в государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрено почти 3,1 млрд грн на формирование Сил территориальной обороны ВСУ
Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Для формирования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины государственным бюджетом Украины и Планом содержания и развития Вооруженных сил Украины на 2022 год предусмотрено около 3,1 млрд грн", - заявил Хомчак.
По его словам, правительство уже приняло 15 постановлений, нормирующих некоторые положения закона о создании и функционировании системы территориальной обороны, организации движения сопротивления и подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Хомчак сообщил, что во время проведенных секретарем СНБО в декабре 2021-го и январе 2022 года совещаний с руководителями центральных органов исполнительной власти и субъектами сектора безопасности и обороны выявлен ряд проблемных вопросов.
Неудовлетворительным является состояние дел с выделением фондов для размещения органов управления бригад и батальонов Сил терробороны, сложный процесс заключения контрактов для прохождения службы в резерве Сил территориальной обороны, низкий уровень подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и обеспеченности подразделений территориальной обороны средствами связи, индивидуальной защитой и автотехникой.
Также Хомчак отметил недостаточный уровень взаимодействия Сил теробороны с местными органами самоуправления по популяризации службы, проведения разъяснительной работы среди населения о мерах по повышению мотивации граждан к военной службе и службе в резерве в составе Сил терробороны.
- Напомним, 15 февраля Рада приняла за основу законопроект о применении терробороны в районах боевых действий вместе с Объединенными силами.
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