В госбюджете Украины на 2022 год предусмотрено более 3 млрд грн на формирование сил терробороны ВСУ, - заместитель секретаря СНБО

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Для формирования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины государственным бюджетом Украины и Планом содержания и развития Вооруженных сил Украины на 2022 год предусмотрено около 3,1 млрд грн", - заявил Хомчак.



По его словам, правительство уже приняло 15 постановлений, нормирующих некоторые положения закона о создании и функционировании системы территориальной обороны, организации движения сопротивления и подготовки граждан к национальному сопротивлению.



Хомчак сообщил, что во время проведенных секретарем СНБО в декабре 2021-го и январе 2022 года совещаний с руководителями центральных органов исполнительной власти и субъектами сектора безопасности и обороны выявлен ряд проблемных вопросов.



Неудовлетворительным является состояние дел с выделением фондов для размещения органов управления бригад и батальонов Сил терробороны, сложный процесс заключения контрактов для прохождения службы в резерве Сил территориальной обороны, низкий уровень подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и обеспеченности подразделений территориальной обороны средствами связи, индивидуальной защитой и автотехникой.



Также Хомчак отметил недостаточный уровень взаимодействия Сил теробороны с местными органами самоуправления по популяризации службы, проведения разъяснительной работы среди населения о мерах по повышению мотивации граждан к военной службе и службе в резерве в составе Сил терробороны.

Напомним, 15 февраля Рада приняла за основу законопроект о применении терробороны в районах боевых действий вместе с Объединенными силами.