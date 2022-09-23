Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Мы оставляем на следующий год без изменений все, что касается налога на прибыль или доходы, в частности НДФЛ, уплачивающих воинские части в бюджет. Поэтому там без изменений. Спасибо всем депутатам, представителям бизнес-ассоциаций, мы действительно убедили правительство, что для того , чтобы не возмущать сейчас бизнес, не толкать их к изменению налогового резидентства - налоги на следующий год просто не будут меняться", - подчеркнул Ярослав Железняк.

Народный депутат сказал, что будут постепенно увеличиваться акцизы на горючее, однако это решение приняли и обсудили с представителями бизнеса раньше.

"Для ни одного из налогов не предусмотрено изменение в 2023 году, кроме постепенной планки увеличения акцизов, но это было прописано давно и согласовано с бизнесом. Поэтому в этом случае в налоговой части можно наверняка назвать это победой", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект о возврате акцизного налога на горючее.

16 сентября Министерство экономики Украины сообщило, что Всемирный банк в ноябре планирует утвердить миллиард долларов дополнительной помощи .

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