Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Еспресо.

Да, не будет увеличиваться минимальная заработная плата. Она, как и планируется до конца этого года, будет 6700 грн, так она и на следующий год останется. Но индексация пенсий будет, то есть однозначно, те средства, которые нужно будет выделить на традиционную весеннюю индексацию пенсионерам будут обязательно", - сказал Олег Пендзин.

Экономист отметил, что из-за высокого уровня инфляции без индексации пенсионеры не смогут обеспечить свои базовые нужды.

"И это абсолютно необходимо, потому что исходя из высочайшей инфляции в этом году 30% и в бюджет в следующем году закладывается еще 30% инфляции, без индексации пенсии мы с вами обрекаем пенсионеров на голодную смерть. Поэтому в данной ситуации точно предусмотрены деньги на индексацию пенсий ", – добавил он.

Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета.

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к изменению налогового резидентства.

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