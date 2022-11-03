Об этом первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал одному из украинских СМИ.

"Расходы на освещение деятельности парламента запланированы в объеме 192,9 млн грн (при заявленной потребности более чем в 210 млн грн)", - сказал политик.

"Это включает работу канала "Рада", газеты "Голос Украины" освещение в других медиа и т.д."

Конечная сумма зависит от потребностей газеты "Голос Украины", которая финансируется по одной бюджетной программе с каналом "Рада", но примерно можно оценить, что канал может рассчитывать на 150-170 млн. грн.", - добавил он.

По словам Корниенко, эти средства позволят выпускать в эфир "качественный продукт" для участия в едином телемарафоне.