В Госбюджете-2023 предусмотрено почти 200 млн гривен на телеканал "Рада"
В Госбюджете на 2023 год для работы телеканала "Рада" предусмотрено почти 200 млн. гривен
Об этом первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал одному из украинских СМИ.
"Расходы на освещение деятельности парламента запланированы в объеме 192,9 млн грн (при заявленной потребности более чем в 210 млн грн)", - сказал политик.
"Это включает работу канала "Рада", газеты "Голос Украины" освещение в других медиа и т.д."
Конечная сумма зависит от потребностей газеты "Голос Украины", которая финансируется по одной бюджетной программе с каналом "Рада", но примерно можно оценить, что канал может рассчитывать на 150-170 млн. грн.", - добавил он.
По словам Корниенко, эти средства позволят выпускать в эфир "качественный продукт" для участия в едином телемарафоне.
- Верховная Рада 3 ноября приняла госбюджет на 2023 год. Среди статей расходов во время войны есть президентская программа "Большая стройка" (64 млрд гривен).
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