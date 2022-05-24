В госбюджет Украины поступило $305 тыс. налога от сервиса OnlyFans
Платформа для взрослых OnlyFans, известная своим контентом эротического характера, перечислила в госбюджет Украины средства в размере $305 тыс.
Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Сообщается, что сервис OnlyFans, известный в основном контентом для взрослых, впервые перечислил в госбюджет Украины средства в размере $305 тыс.
"Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы. Ожидаем следующих!" – комментирует Гетманцев.
Напомним, подписчик создателя контента должен платить ежемесячный членский взнос, чтобы просматривать фото или видео. Компания платит 80% сборов автору контента, а 20% – самому сервису.
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