Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сообщается, что сервис OnlyFans, известный в основном контентом для взрослых, впервые перечислил в госбюджет Украины средства в размере $305 тыс.

"Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы. Ожидаем следующих!" – комментирует Гетманцев.

Напомним, подписчик создателя контента должен платить ежемесячный членский взнос, чтобы просматривать фото или видео. Компания платит 80% сборов автору контента, а 20% – самому сервису.

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