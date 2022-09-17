Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере .

Он отметил, что это последний транш с $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка.

Полученные средства будут направлены на возмещение бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.

"Благодарю Джо Байдена и США за поддержку Украины", - написал Шмыгаль.

24 августа в госбюджет Украины поступил первый транш от США в размере 3 млрд долларов.