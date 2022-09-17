В госбюджет Украины поступило 1,5 млрд долларов от США
В государственный бюджет Украины от США поступило 1,5 миллиона долларов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере .
Он отметил, что это последний транш с $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка.
Полученные средства будут направлены на возмещение бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.
"Благодарю Джо Байдена и США за поддержку Украины", - написал Шмыгаль.
- 24 августа в госбюджет Украины поступил первый транш от США в размере 3 млрд долларов.
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