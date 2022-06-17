В госбюджет Украины поступил первый транш кредита на льготных условиях от Канады
Миллиард канадских долларов уже поступил в госбюджет Украины, срок погашения кредита составляет 10 лет
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Средства привлечены в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Срок погашения кредита составляет 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.
Известно, что это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Их направят в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в том числе на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.
- 8 июня стало известно, что Всемирный банк дополнительно предоставит $1,5 млрд финансовой помощи Украине. Деньги должны потратить на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам. Эти средства содержат предоставленные Британией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии.
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