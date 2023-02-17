Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Сегодня в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Полученные средства будут направлены на выплаты социальной помощи семьям с детьми, а также на зарплаты работникам высшего образования.

Отмечают, что общий объем ссуды от Великобритании составляет 500 млн долларов.

Эти средства поступили на льготных условиях через Всемирный банк. Их предоставили как гарантию от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Деньги предоставили с процентной ставкой 0,25% годовых. Погасить кредит нужно в течение 18,5 года со льготным периодом пять лет.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Великобритания с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины оказывает помощь по всем возможным направлениям, в частности финансовому. Он подчеркнул, что эта помощь позволяет бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование необходимых расходов.

"Благодарен Правительству Великобритании, а также команде Всемирного банка за непоколебимую позицию в поддержке Украины, которая поможет нам добиться скорейшей победы", - сказал Марченко.