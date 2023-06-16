Об этом Медиацентру сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В настоящее время 130 человек остается. Это люди, которые находятся на полосе столкновения, а также в тех населенных пунктах, которые находятся вблизи линии столкновения", - рассказал Лысогор.

Начальник ОВА заявил, что в горячих точках остаются пенсионеры, которые держатся за свою землю и родину. Детей на этой территории нет.

В настоящее время большинство мирных жителей уезжать не планируют.

"Всю помощь, которую необходимо от нас, мы оказываем и работаем в этом направлении", - добавил глава Луганщины.