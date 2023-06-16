В горячих точках в Луганской области остается 130 мирных жителей, детей там нет, – ОВА
В Луганской области на линии столкновения и неподалеку от нее остались жить пенсионеры, которые не намерены покидать свои дома. Детей на этой территории нет
Об этом Медиацентру сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
"В настоящее время 130 человек остается. Это люди, которые находятся на полосе столкновения, а также в тех населенных пунктах, которые находятся вблизи линии столкновения", - рассказал Лысогор.
Начальник ОВА заявил, что в горячих точках остаются пенсионеры, которые держатся за свою землю и родину. Детей на этой территории нет.
В настоящее время большинство мирных жителей уезжать не планируют.
"Всю помощь, которую необходимо от нас, мы оказываем и работаем в этом направлении", - добавил глава Луганщины.
- 15 июня в эфире телеканала "Еспресо" начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил , что в Луганской области происходит активизация боевых действий по всей линии фронта.
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