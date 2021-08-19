В горсовете Запорожья проводят обыски
В Запорожском городском совете проходит серия обысков
Об этом журналистам сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Укринформ .
"Следователи областной Нацполиции совместно с Управлением стратегических расследований и областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках дела по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины ", - заявили в полиции.
Обыски проводятся в помещении Запорожского городского совета, кабинетах мэра и советников, в РГА, коммунальных заведениях.
В городском совете ситуацию пока не комментируют.
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