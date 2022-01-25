В горсовете Одессы произошла потасовка между нардепом Дмитруком и охраной: возбуждено уголовное дело
В Одесском горсовете, на заседании земельной комиссии, произошла потасовка с участием нардепа от партии "Слуга Народа" Артема Дмитрука
Об этом написала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова .
"Сведения безотлагательно внесены в ЕРДР и мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", - сообщила генпрокурор.
По информации издания Думской , Артем Дмитрук попытался попасть на заседание, на котором, в частности, решали вопрос об отводе 6 га земли на Гагаринском плато под санаторием "Аркадия", принадлежащего Госпогранслужбе.
Нацполиция Одессы заявила, что в ходе столкновений пострадали трое охранников. На месте происшествия правоохранители опрашивают свидетелей и участников конфликта, проводят первоочередные следственные действия.
Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса. Полиция продолжает обеспечивать правопорядок на месте инцидента.
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