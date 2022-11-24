В горсовете Одессы приняли решение снести памятник Екатерине II

Об этом горсовет сообщил в телеграме .

"На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета был поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", - говорится в сообщении.

2 ноября памятник Екатерине II в Одессе дополнили петлей и колпаком палача.

5 ноября по результатам голосования "Социально активный гражданин" стало известно, что большинство одесситов за демонтаж памятника "Учредителям Одессы".

6 ноября памятник "Учредителям Одессы" на Екатерининской площади завернули в черный пакет и закрыли деревянным забором.

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