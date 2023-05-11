Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По информации местных жителей Мелитополя, которые видят происходящее, вся техника города привлечена в рытью окопов. Оккупанты вкапываают в землю "смерчи" и "грады", готовясь к обороне. В селе Семеновка, в пригороде Мелитополя, захватчики также строят защитные сооружения", - подчеркнул Майоров.

Виктор Майоров также добавил, что в Мелитополе проходят ротации российских военных.

"Военные РФ постоянно едут в Мелитополь с Мариупольского направления и из Крыма. В Мелитополе постоянно идут ротации. Но после произошедшей серии взрывов местные говорят, что очень надеятся на освобождение города. Ощущение, что ВСУ где-то рядом вдохновляет горожан", - заметил Майоров.