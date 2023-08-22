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В горсовете Мариуполя заявили, что благодаря сопротивлению удалось получить списки убитых россиянами детей

22 августа, 2023 вторник
13:19
Война с Россией

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что россияне убили 101 ребенка в Мариуполе

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить списки убитых россиянами детей. Эти списки формировали российские оккупационные власти по погибшим детям Мариуполя, прошедшим через три центра, где они собирали детей и фиксировали смерть. Там ужасные вещи прописаны относительно причин смерти наших детей - это смерть от смерти , от ранений головного мозга, грудной клетки", - заметил Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, мир должен признать ужасную трагедию, которая происходит в Украине. Российские убийцы должны быть наказаны за преступления, совершаемые в Мариуполе.

"Нам удалось верифицировать списки и можем подтвердить, что в этом списке 101 ребенок из Мариуполя. Это дети до года и немного больше. Это маленькие дети, почти младенцы, погибшие за время страшной войны. Дети, погибшие за 86 суток плотного огня, которого наносила российская агрессия украинскому Мариуполю. Очень трудно читать выводы врача, который в морге фиксировал выводы о гибели наших детей", - подчеркнул Бойченко.

  • 13 июля Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения. Бабушка отказывалась отдать детей матери, вернувшейся из плена.
  • 19 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в ООН и зачитал отрывки из находившихся в оккупации дневников украинских детей. Он обратился к присутствующим в зале и подчеркнул, что хочет, чтобы они услышали голоса детей, прошедших через оккупацию и страдание.
  • Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в четверг, 27 июля, сообщила , что Украине удалось вывезти из временно оккупированного Мариуполя парня, который пробыл там с февраля прошлого года.





 

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