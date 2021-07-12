В горсовете Харькова прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн

Об этом передает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий. Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам ", - говорится в сообщении.





Отмечается, что управление образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов.

Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах г. Харькова, поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.

Сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн грн.





"9 июля этого года проведено более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности ", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.

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