В горсовете Харькова прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн
Правоохранители провели более 30 обысков в горсовете Харькова в рамках уголовного производства о поставках продуктов в дошкольные учреждения по завышенным ценам
Об этом передает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
"По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий. Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управление образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов.
Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах г. Харькова, поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.
Сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн грн.
"9 июля этого года проведено более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности ", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.
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