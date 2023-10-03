"В горсовете есть "ждуны": депутат объяснил, почему Запорожье не поддержало сохранение НДФЛ на местах

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Недопустимо забирать НДФЛ посреди года, это может остановить закупки для военных. На сессии горсовета только 35 депутатов проголосовали за то, чтобы внести этот вопрос и принять решение. Вскоре мы покажем поименное голосование и Запорожье узнает о тех депутатах, которые не заинтересованы, чтобы город развивалось", - заметил Кирильчук.

По его словам, в Запорожском горсовете есть "ждуны" в зале.

"НДФЛ – это не только о развитии города, это о прямой помощи военным частям. В Запорожском горсовете есть "ждуны" в зале. Фракция "Слуга Народа" тоже не поддержала эту инициативу, потому что поддерживает общий курс центральной власти. Они считают, что нужно забрать НДФЛ и создать коррупционный риск. В этом случае военные не получат помощи, а затем прибавится ВГА, что позволит проще и быстрее присваивать средства", - подчеркнул Кирильчук.

Напомним, Минфин предлагает с 1 октября 2023 года перечислять весь НДФЛ военных и силовиков в государственный бюджет. Это открытие ящика Пандоры и неудачная идея по целому ряду причин. Депутаты фракции "ЕС" инициировали обращение к президенту и парламенту с требованием не допустить изъятие средств из местных бюджетов в пользу центральных властей

Органы местного самоуправления по всей Украине принимают решение об обращении к власти по сохранению "военного" НДФЛ в бюджетах общин





















