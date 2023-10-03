"В горсовете есть "ждуны": депутат объяснил, почему Запорожье не поддержало сохранение НДФЛ на местах
Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук подчеркнул, что недопустимо забирать у города НДФЛ посреди года
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Недопустимо забирать НДФЛ посреди года, это может остановить закупки для военных. На сессии горсовета только 35 депутатов проголосовали за то, чтобы внести этот вопрос и принять решение. Вскоре мы покажем поименное голосование и Запорожье узнает о тех депутатах, которые не заинтересованы, чтобы город развивалось", - заметил Кирильчук.
По его словам, в Запорожском горсовете есть "ждуны" в зале.
"НДФЛ – это не только о развитии города, это о прямой помощи военным частям. В Запорожском горсовете есть "ждуны" в зале. Фракция "Слуга Народа" тоже не поддержала эту инициативу, потому что поддерживает общий курс центральной власти. Они считают, что нужно забрать НДФЛ и создать коррупционный риск. В этом случае военные не получат помощи, а затем прибавится ВГА, что позволит проще и быстрее присваивать средства", - подчеркнул Кирильчук.
- Напомним, Минфин предлагает с 1 октября 2023 года перечислять весь НДФЛ военных и силовиков в государственный бюджет. Это открытие ящика Пандоры и неудачная идея по целому ряду причин. Депутаты фракции "ЕС" инициировали обращение к президенту и парламенту с требованием не допустить изъятие средств из местных бюджетов в пользу центральных властей
- Органы местного самоуправления по всей Украине принимают решение об обращении к власти по сохранению "военного" НДФЛ в бюджетах общин
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное