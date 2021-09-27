В горсовет Николаева будут пускать только вакцинированных или людей с активным ПЦР-тестом, - мэр
В Николаеве вход в горсовет разрешат только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время совещания, передает Укринформ .
"Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который в течение трех дней. Это будет касаться и других людей, в том числе и журналистов, которые посещают наши мероприятия", - сказал Сенкевич .
За последнюю неделю в Николаеве умерло 8 человек от коронавируса. Все не были привиты.
Сейчас процент вакцинированных работников в структурных подразделениях горсовета в среднем составляет 53%. Лучшая ситуация в учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая в коммунальных предприятиях - до 30%.
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