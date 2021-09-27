В горсовет Николаева будут пускать только вакцинированных или людей с активным ПЦР-тестом, - мэр

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время совещания, передает Укринформ .

"Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который в течение трех дней. Это будет касаться и других людей, в том числе и журналистов, которые посещают наши мероприятия", - сказал Сенкевич .

За последнюю неделю в Николаеве умерло 8 человек от коронавируса. Все не были привиты.

Сейчас процент вакцинированных работников в структурных подразделениях горсовета в среднем составляет 53%. Лучшая ситуация в учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая в коммунальных предприятиях - до 30%.