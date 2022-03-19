В городе все спокойно, но активно работают вражеские ДРГ, - Семенихин о ситуации в Конотопе

Мэр Конотопа заявил об этом в эфире Еспресо.TV.



"Вы знаете, я тоже наблюдаю за новостями, и все горожане также смотрят новости, как не смотрели наверняка никогда. И мы просто понимаем, что мы – счастливые люди. Конотопцы – счастливые люди, потому что у нас нет того, что есть в Мариуполе, Ахтырке, Тростянце. Конечно, мы хороним наших земляков, которые возвращаются "грузом 200". И это очень тяжело. В город также завозится гуманитарная помощь, и мы планируем в ближайшее время закрыть много неотложных вопросов", - отметил Семенихин.



Мэр добавил, что несмотря на отсутствие активных боевых действий, в Конотопе четко прослеживается работа вражеских диверсионно-разведывательных групп.



"То, что сейчас делается, какие делаются информационные вбросы, – на голову не налазит. От меня уже есть не одно обращение в полицию, чтобы они обращали внимание на распространение разнообразных фейков. И я хочу обратиться ко всем украинцам: Конотоп не сдается. В Конотопе проукраинская, патриотическая власть. Над Конотопом развевается не только желто-голубое, но еще и красно-черное знамя. Поэтому не ведитесь, пожалуйста. А уже после войны мы разберемся со всем и всеми", - подчеркнул Артем Семенихин.

Ранее Артем Семенихин рассказал о попытках российских орков оккупировать Конотоп и взять город под свой контроль.

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