Об этом Генштаб сообщил в Facebook в воскресенье, 5 февраля.

Отмечается, что речь идет о коллаборантах, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе враждебных так называемых правоохранительных органов. Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.

Также добавляется, что российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.

Повреждены 4 многоэтажки и детский сад: россияне обстреляли Донетчину

В Генштабе отметили, что в течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, ранені пять мирніх жителей.

"2 российских ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, 4 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона", – говорится в сообщении.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: обстрелам подверглись районі населенных пунктов Сенькивка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине и Гурьев Козачок, Стрилеча, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Вовчанск, Варваровка, Землянки и Дворичная Харьковской области.

Купянское направление: враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

Лиманское направление: под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Червонопопивка, Креминная, Диброва и Терны – Луганской.

Бахмутское направление: огненному влиянию подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красна Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

Новопавловское направление: танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золота Нива и Нескучное Донецкой области.

Запорожское направление: под огневое поражение попали более 20 населённых пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степовое и Каменское Запорожской области.

Херсонское направление: обстрелы, в частности, получили Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаривка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага

Стало известно, что Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

"Также хорошая новость состоит в том, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение эксплуатации танков Леопард", - говорится в сообщении.