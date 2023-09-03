В городе-спутнике Курской АЭС беспилотник попал в здание ФСБ, - СМИ

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове", - говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что пожар якобы был ликвидирован. Пострадавших нет, а на месте работают силовые структуры.

Украинское издание "Бабель" узнало в Главном управлении разведки, что беспилотник попал в здание ФСБ.

Подчеркнем, что Курчатов – город, где расположена Курская АЭС.