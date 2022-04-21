В городе Славутич нет разрушений инфраструктурных объектов, но нас ждут непростые экономические времена, - городской голова

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



“Город Славутич понемногу приходит в себя после освобождения от российских оккупантов. Актуальными вопросами остается экономика города и логистика. На сегодняшний день в приграничных районах, которые уже деоккупированы, мы все прекрасно знаем, что бизнеса просто нет. Весь бизнес покинул эти города. Из этих районов уехала добрая треть жителей. На сегодняшний день покупательная способность оставшихся граждан довольно низкая. Поэтому мы понимаем, что нас ждут достаточно непростые экономические времена”, - рассказал Фомичев



Фомичев также добавил, что в городе Славутич отсутствуют разрушения инфраструктурных объектов. По его словам, за период оккупации город потерял всего несколько единиц техники.



“Город Славутич уникален на территории Черниговщины. Поскольку за весь период оккупации и полномасштабного вторжения РФ в Украину в городе нет разрушений объектов инфраструктуры. Мы потеряли всего несколько единиц техники. Однако то, что происходит в соседнем Чернигове очень ужасно. Там уничтожено большое количество объектов инфраструктуры и жилого фонда города. Поэтому я хочу подчеркнуть, что нам нужно отстраивать наши города в новых реалиях. Не просто стоять в стороне, а быть участником восстановления наших населенных пунктов”, - добавил Фомичев.



Напомним, 26 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован армией РФ .

31 марта российские захватчики покидают Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу