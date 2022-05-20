В городе Орехов в Запорожье вводят продленный комендантский час

Об этом сообщила пресс-служба горсовета .

"С целью предотвращения опасных ситуаций на территории Ореховского городского совета с 18:00 20 мая 2022 года (пятница) до 06:00 23 мая 2022 года (понедельник) введен комендантский час", - говорится в сообщении.

Во время КЧ запрещено пребывание на улицах и в других общественных местах без пропусков, а также движение транспортных средств.

Из дому можно выходить, только чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.