"В городе очень громко": в Харькове прозвучала серия взрывов

Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", - сообщил мэр.

По его словам, пока информации о травмированных нет. Ранее мэр писал о том, что в городе раздаются взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.

"В городе очень громко. Прошу всех перейти к укрытию. Если дома - соблюдать правила двух стен", - сообщил он.

Телеграмм - каналы сообщали о взрывах, раздавшихся в 22:20. Впоследствии произошел еще один обстрел в 22:37.

По состоянию на 7 августа в Харьковской области погибли более 1000 гражданских людей, из них – 50 детей, ранены – вдвое больше.

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