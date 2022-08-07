"В городе очень громко": в Харькове прозвучала серия взрывов
Вечером 7 августа армия РФ обстреляла Киевский район Харькова. По предварительной информации, россияне попали в инфраструктурный объект
Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", - сообщил мэр.
По его словам, пока информации о травмированных нет. Ранее мэр писал о том, что в городе раздаются взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.
"В городе очень громко. Прошу всех перейти к укрытию. Если дома - соблюдать правила двух стен", - сообщил он.
Телеграмм - каналы сообщали о взрывах, раздавшихся в 22:20. Впоследствии произошел еще один обстрел в 22:37.
- По состоянию на 7 августа в Харьковской области погибли более 1000 гражданских людей, из них – 50 детей, ранены – вдвое больше.
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