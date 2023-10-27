В городах Украины жены военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации
В пятницу, 26 октября, в городах Украины жены военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации
Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".
Общую мобилизацию продлили в Украине в последний раз до 15 ноября 2023 года. Наши военные уже больше года находятся на фронте и не имеют отдыха. Поэтому сегодня жены военнослужащих, уже воюющих с начала полномасштабного вторжения, хотят демобилизовать их.
Известно, что общество собрало подписи на одну петицию и пытаются обратиться в органы власти, и пока ответа со стороны президента нет. Сегодня не только во Львове, но и в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах Украины проходят пикеты жен военнослужащих.
Фото: Участница пикетаОдна участница этого пикета отмечает, что моральное состояние военнослужащих очень сложно, они истощены.
"Быть там, воюя, теряя собратьев - это действительно очень сложно. Если я общаюсь с мужем, который выходит хоть время от времени на связь. Вижу, какой это был человек в начале войны, какой это был волевой человек за Украину, за победу и сейчас смотреть, какой он реально истощен - это тяжело", - отмечает женщина.
- 24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142 , в котором говорилось, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации. Однако на голосование проект закона так и не был вынесен.
- 23 октября стало известно, что просьбу о возможности демобилизоваться военнослужащим поддержали более 25 тысяч украинцев. Теперь его должен рассмотреть президент.
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