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В городах Украины заработали 24 бригады социально-психологической помощи жертвам насилия

4 мая, 2022 среда
15:59
Общество

В 12 городах Украины заработали 24 бригады социально-психологической помощи людям, пострадавшим в результате насилия

Об этом сообщает канал I-UA.TV со ссылкой на совместный брифинг вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной со специальным представительством ООН по вопросам предотвращения сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен.

По предварительным данным, в настоящее время в Украине работают 24 мобильных бригады социально-психологической помощи - в Запорожье, Днепре, Полтаве, Одессе, Виннице, Ужгороде, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Львове, Луцке и Ивано-Франковске.
Там пострадавшим от насилия украинцам, в частности, внутренне перемещенным лицам, оказывают квалифицированную помощь.
Проект реализован в координации с Офисом вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции и Минсоцполитики, а также при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения.

"Мы получаем все больше свидетельств о насилии, которому подверглись украинские женщины, мужчины и даже дети. Ужасных свидетельств о сексуальном насилии. Следовательно, наша ключевая задача предоставить пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку и помощь. Работа в формате мобильных бригад помощи успешно зарекомендовала себя еще в 2015 году на Востоке Украины, тогда благодаря работе бригад помощь получили многие пострадавшие, которые проживали в труднодоступных местах Донецкой и Луганской областей, сегодня переориентируем их деятельность в соответствии с нынешними вызовами и условиями военного времени. Уверена, что в ситуации сексуального насилия забота о психологическом здоровье украинцев является сверхважной", - заявила Ольга Стефанишина.

Сообщается, что в городах работают по 2 бригады.
В состав каждой из них входят два специалиста (психолог, социальный работник), а также водитель с автомобилем.

Уникальность предоставления такой помощи заключается в мобильности, ведь специалисты бригад могут отправляться на вызовы в наиболее труднодоступные места, и уже на месте происшествия предоставлять услуги жителям/жительницам громад и внутренне перемещенным лицам, находящимся на их территории.

В обязанности таких бригад, в частности, входит оказание психологической помощи пострадавшим лицам, реагирование на сообщения о случаях насилия, в частности путем кризисного и экстренного вмешательства, и информирование пострадавших о медицинских, юридических и других услугах, которые можно получить для преодоления последствий насилия.
Также работники разъясняют пострадавшим их права и возможности получения помощи и проводят информационно-просветительскую деятельность.

Контакты мобильных бригад можно найти по ссылке: https://cutt.ly/LGqyBL0

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