В городах под Киевом россияне систематически насилуют и убивают местных, - Арестович
Армия РФ прибегает к массированному уничтожению местного населения в городах на территории Киева
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в Медиа-центре Украины.
"В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичны, то сейчас ситуация ухудшилась. Российская армия умышленно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", - рассказал он.
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