В городах на Запорожье оккупанты собирают паспортные данные населения под видом гумпомощи, — пресс-секретарь ОВА

Об этом говорится в эфире Эспрессо.

"В селах оккупанты просят людей заранее регистрироваться на получение гумпомощи, для этого просят паспортные данные. Лучше этого не делать", - сказал Арефьев.

Представитель ОВА также отметил, накануне российские военные совершили артобстрелы поселок Железнодорожный, что на Запорожье. Также под постоянными обстрелами город Орехов.

"В поселке Железнодорожном оккупанты разбили местное учебное заведение, ракетным ударом было повреждено здание помещения, кроме того, пострадало 12 домов. В результате обстрелов 2 человека погибли. В Орехове было повреждено 7 частных домов, а также разрушены хозяйственные сооружения", - сказал Арефьев. .

В Запорожье российские оккупанты устраивают ряд провокаций. В частности, они начали массовое пошив и переодевание в форму украинцев, в ВСУ подчеркнули, что следует ожидать провокации и компрометирования наших военных

Также россияне распространяют фейки об "эсбеушных репрессиях" в Запорожье и призывают жителей региона выезжать в РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb