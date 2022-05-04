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Главная война с Россией В городах на Запорожье оккупанты собирают паспортные данные населения под видом гумпомощи, — пресс-секретарь ОВА
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В городах на Запорожье оккупанты собирают паспортные данные населения под видом гумпомощи, — пресс-секретарь ОВА

4 мая, 2022 среда
08:48
война с Россией

Половник ВСУ, спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев добавил, также оккупанты разыскивают по городкам и селам участников АТО/ООС и вообще мужчин. Украинское руководство просит людей не предоставлять никаких личных данных

Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"В селах оккупанты просят людей заранее регистрироваться на получение гумпомощи, для этого просят паспортные данные. Лучше этого не делать", - сказал Арефьев.

Представитель ОВА также отметил, накануне российские военные совершили артобстрелы поселок Железнодорожный, что на Запорожье. Также под постоянными обстрелами город Орехов.
"В поселке Железнодорожном оккупанты разбили местное учебное заведение, ракетным ударом было повреждено здание помещения, кроме того, пострадало 12 домов. В результате обстрелов 2 человека погибли. В Орехове было повреждено 7 частных домов, а также разрушены хозяйственные сооружения", - сказал Арефьев. .

  • В Запорожье российские оккупанты устраивают ряд провокаций. В частности, они начали массовое пошив и переодевание в форму украинцев, в ВСУ подчеркнули, что следует ожидать провокации и компрометирования наших военных

  • Также россияне распространяют фейки об "эсбеушных репрессиях" в Запорожье и призывают жителей региона выезжать в РФ

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