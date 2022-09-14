Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Военные подчеркивают, что в населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

За минувшие сутки, 13 сентября, россияне нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по украинским объектам. Однако ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

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