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Главная война с Россией В городах и селах Херсонщины оккупанты расквартируются в домах местных, - Генштаб ВСУ

В городах и селах Херсонщины оккупанты расквартируются в домах местных, - Генштаб ВСУ

14 сентября, 2022 среда
07:47
война с Россией

В Чаплинском районе Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Военные подчеркивают, что в населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

За минувшие сутки, 13 сентября, россияне нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по украинским объектам. Однако ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

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