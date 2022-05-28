В городах Европы запланированы акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
В семи городах Европейского Союза организуют мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС в июне
Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.
Акции планируются в семи городах – Брюсселе, Берлине, Вене, Милане, Париже, Праге и Варшаве. Также планировали собирать подписи, которые будут переданы Европейскому Совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе.
"Большинство граждан ЕС – 71% считают, что Украина является частью европейской семьи. Однако важно, чтобы политики услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины. Это станет значительным шагом к нашей победе за свободное, европейское будущее Украины", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17:00 такая акция уже прошла в Праге.
- Президент Владимир Зеленский на майском саммите ЕС поставит вопрос перед лидерами Европы о получении Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС стало бы гарантией безопасности в Европе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное