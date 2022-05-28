В городах Европы запланированы акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Акции планируются в семи городах – Брюсселе, Берлине, Вене, Милане, Париже, Праге и Варшаве. Также планировали собирать подписи, которые будут переданы Европейскому Совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе.

"Большинство граждан ЕС – 71% считают, что Украина является частью европейской семьи. Однако важно, чтобы политики услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины. Это станет значительным шагом к нашей победе за свободное, европейское будущее Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 такая акция уже прошла в Праге.

Президент Владимир Зеленский на майском саммите ЕС поставит вопрос перед лидерами Европы о получении Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС стало бы гарантией безопасности в Европе.

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