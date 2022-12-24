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В Горностаевке на Херсонщине российские оккупанты на 10 суток ввели круглосуточный комендантский час

24 декабря, 2022 суббота
18:27
война с Россией

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года

Об этом сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.

"Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по населенному пункту", - говорится в сообщении.

Более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, 3 ракетных удара по гражданским объектам: оккупанты обстреляли Запорожскую область

"Да, в течение суток, противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается.

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Слобожанское направление: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелка, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

Купянское направление: враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка – Луганской.

Лиманское направление: захватчики нанесли огненное поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам на Донетчине.

Бахмутское направление: противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, , Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: обстреляно Каменку, Авдеевку, Водяное, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

Новопавловское направление: под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

Запорожское направление: враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.

Херсонское направление: от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

Артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.

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Отмечается, что Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов", - добавляется.

  • Напомним, в утренней сводке Генштаба проинформировали, что в течение 23 декабря оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов на Бахмутском направлении. В общей сложности российские захватчики нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой области.
  • За сутки 23 декабря оккупанты убили двух мирных жителей Донбасса, под обстрелами оказались 27 гражданских объектов.
  • В субботу, 24 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате которого по меньшей мере восемь человек погибли, а еще 58 - получили ранения.

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военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Военные новости
потери окуппантов
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