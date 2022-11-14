Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что в результате удара уничтожены 7 грузовых автомобилей и два орудия МТ-12 "Рапира", повреждены три плавучих бронетранспортера и ранены 15 рашистов.

В общем, информация о погибших оккупантах уточняется.

Также 14 ноября авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения рашистов.

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", - разъяснили в Генштабе.