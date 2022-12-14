В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

ВСУ нанесли точный удар по оккупантам в Горловке благодаря работе украинского подполья.

"Точечным ударом был уничтожен личный состав врага. Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные по размещению личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 личного состава врага и технику. Каждый такой удар уменьшает наступательный потенциал врага и приближает нашу победу", – пишут в Центре.

В Центре национального сопротивления также напомнили, что причастным к победе может стать каждый. Если вам известно, где расположен враг или командный пункт, то вы можете анонимно сообщить координаты по этой ссылке.

10 декабря российская армия намеренно обстреляла из пушек центр оккупированной Горловки Донецкой области, чтобы запугать местных жителей.

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