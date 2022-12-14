В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
В понедельник, 12 декабря, российский агрессор потерял в оккупированной Горловке более 100 захватчиков
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
ВСУ нанесли точный удар по оккупантам в Горловке благодаря работе украинского подполья.
"Точечным ударом был уничтожен личный состав врага. Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные по размещению личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 личного состава врага и технику. Каждый такой удар уменьшает наступательный потенциал врага и приближает нашу победу", – пишут в Центре.
В Центре национального сопротивления также напомнили, что причастным к победе может стать каждый. Если вам известно, где расположен враг или командный пункт, то вы можете анонимно сообщить координаты по этой ссылке.
- 10 декабря российская армия намеренно обстреляла из пушек центр оккупированной Горловки Донецкой области, чтобы запугать местных жителей.
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