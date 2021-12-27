В Горловке российские окупанты задержали патрули ОБСЕ
26 декабря российские окупанты в очередной раз не пропустили патрули миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы в Горловке в Донецкой области
Об этом сообщает отчет СММ ОБСЕ.
В Донецкой области оккупационные вооруженные формирования не пропустили наблюдателей ОБСЕ в подконтрольные правительству районы.
"Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки. Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований мотивировал это "отсутствием предварительного уведомления", - говорится в отчете.
Однако в ОБСЕ отмечают, что о своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19.
- 25 декабря российско-террористические силы не пропустили и задержали патрули ОБСЕ у Золотого и Станицы Луганской.
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