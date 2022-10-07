Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на граждан Украины, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области. В отдельных районах города Горловка, представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к РФ на незаконном референдуме. Продолжается выявление мужчин, избегающих мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь", - рассказали в Генштабе.

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