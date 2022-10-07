В Горловке оккупанты запугивают мирных жителей, не поддержавших псевдореферендум, - Генштаб ВСУ
Во временно оккупированной Горловке представители "силовых структур" запугивают местных жителей, не поддержавших псевдореферендум
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на граждан Украины, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области. В отдельных районах города Горловка, представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к РФ на незаконном референдуме. Продолжается выявление мужчин, избегающих мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь", - рассказали в Генштабе.
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