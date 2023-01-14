Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

"В общей сложности в течение суток противник нанес 3 авиационных и около 50 ракетных ударов. Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, позже РФ применила крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины. Вместе с тем оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В общей сложности враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - подчеркивают в сведении.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Украинская авиация в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.

Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Сейчас ведутся бои за Соледарь.

"Наши воины круглосуточно отбивают атаки врага. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском – обороняется", – добавляют в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает участвовать в российской агрессии против нашего государства, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.

При этом минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрилеча, Тернова, Хатнее и Тополя в Харьковской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во враждебное огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Волшебного, Малой Токмачки, Степного и Плавней в Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

На Купянском направлении удары россиян подверглись районам населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку в Донецкой области.

В Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Краснопоповки Луганской области.

Известно, что россияне проводят передислокацию на левобережной Херсонской области с целью усиления оборонных возможностей. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

Такой уровень укомплектования вражеских сил сохраняется, несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками. Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены.

14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

Кроме того, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 39 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb