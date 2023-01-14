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В Горловке оккупанты укомплектованы лишь на 40%, - Генштаб ВСУ

14 января, 2023 суббота
20:02
война с Россией

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе, в районе Горловки Донецкой области оккупанты укомплектованы только на 40%

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

"В общей сложности в течение суток противник нанес 3 авиационных и около 50 ракетных ударов. Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, позже РФ применила крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины. Вместе с тем оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В общей сложности враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - подчеркивают в сведении.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Украинская авиация в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.

Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Сейчас ведутся бои за Соледарь.

"Наши воины круглосуточно отбивают атаки врага. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском – обороняется", – добавляют в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает участвовать в российской агрессии против нашего государства, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.

При этом минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрилеча, Тернова, Хатнее и Тополя в Харьковской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во враждебное огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Волшебного, Малой Токмачки, Степного и Плавней в Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

На Купянском направлении удары россиян подверглись районам населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку в Донецкой области.

В Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Краснопоповки Луганской области.

Известно, что россияне проводят передислокацию на левобережной Херсонской области с целью усиления оборонных возможностей. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

Такой уровень укомплектования вражеских сил сохраняется, несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками. Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены.

  • 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
  • Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
  • Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
  • Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.
  • Кроме того, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 39 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города.

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