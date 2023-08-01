В мае 2021 года, после капитального ремонта был открыт первый пост хирургического отделения. В ноябре того же года введен в эксплуатацию обновленный операционный зал в оперблоке хирургического отделения, оснащенный высокотехнологичным лапароскопическим и электрохирургическим оборудованием из Германии. В феврале 2022 года в городской больнице открылось обновленное в соответствии с европейскими стандартами отделение экстренной медицинской помощи. Теперь завершен ремонт второго поста хирургического отделения больницы.

Как рассказала заместитель генерального директора городской больницы по техническим вопросам Мария Волжан, на втором посте хирургического отделения обустроены шесть четырехместных палат, три одноместные и одна палата повышенного комфорта. Есть также дополнительное универсальное помещение, которое можно использовать для пациентов и медперсонала.

В рамках реконструкции произведена замена сетей отопления, водо- и электроснабжения, приточно-вытяжной вентиляции. Установлены системы пожарной сигнализации – световой и звуковой, централизованной подачи кислорода, видеонаблюдения.

На реализацию проекта было израсходовано более 8 миллионов гривен, из которых половину – 4,2 миллиона гривен - предоставила компания Ferrexpo через Благотворительный фонд Полтавского ГОКа.