В горе и радости: в этом году украинцы разводятся вдвое реже
За первое полугодие в Украине зарегистрировали больше браков и вдвое меньше разводов, чем за первое полугодие 2021 года
Об этом сообщает Министерство юстиции.
За шесть месяцев 2022 года органы государственной регистрации актов гражданского состояния составили 103 903 актовых записи о браке и 7 632 – о расторжении брака. За такой же период 2021 года зарегистрировать 85 960 браков. То есть в первом полугодии этого года женились на 17 943 пары больше, чем за такой же период прошлого года.
При этом за первое полугодие прошлого года ЗАГСы составили 13 153 акта о расторжении брака. То есть разводов было почти вдвое больше.
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