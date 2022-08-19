Об этом сообщает Министерство юстиции.

За шесть месяцев 2022 года органы государственной регистрации актов гражданского состояния составили 103 903 актовых записи о браке и 7 632 – о расторжении брака. За такой же период 2021 года зарегистрировать 85 960 браков. То есть в первом полугодии этого года женились на 17 943 пары больше, чем за такой же период прошлого года.

При этом за первое полугодие прошлого года ЗАГСы составили 13 153 акта о расторжении брака. То есть разводов было почти вдвое больше.

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