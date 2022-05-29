В горах Непала исчез с радаров самолет с 22 людьми на борту. Он выполнял 15-минутный рейс
Спасатели разыскивают в горах Непала самолет, выполнявший 15-минутный рейс по популярному туристическому маршруту
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление непальских чиновников.
Самолет Tara Air, выполнявший в Непале 15-минутный рейс в горный городок Джомс из курортного города Покхара, потерял связь с аэропортом через 12 минут после взлета. На борту было 22 человека, а сам самолет должен был находиться на высоте 3,9 км.
В настоящее время спасатели проводят поиски самолета с помощью армейского и частных вертолетов, однако поисковая операция усложняется сложными погодными условиями. Последние несколько дней в этом районе дождливо, однако полеты происходили в штатном режиме.
На борту самолета было шестеро иностранцев – четыре индийца и два немца.
Маршрут из Покхара, в 200 км от столицы Непала Катманду, в Джомсом популярен среди туристов. Он лежит между горами.
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